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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Винтертур
Лозанна-Спорт - Винтертур: обзор матча 25 февраля 2024
Лозанна-Спорт
25.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
33'
Б. Лабе
8'
Б. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Винтертур
Замена
С. Кукурузович
️️️️
Б. Лабе
88'
Желтая карточка
Б. Лабе
87'
81'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Р. Шнайдер
81'
Замена
А. Туркес
️️️️
Б. Фофана
79'
Желтая карточка
Н. Буркарт
Замена
К. Каблан
️️️️
А. Лусиф
77'
Замена
О. Кустодио
️️️️
Д. Ррудхани
77'
75'
Желтая карточка
G. Lekaj
Замена
А. Саншеш
️️️️
С. Пафунди
72'
64'
Желтая карточка
Б. Фофана
Желтая карточка
К. Сене
61'
46'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
ГОЛ! 1:1!
Б. Лабе
33'
25'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
А. Янкевиц
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фофана
Пас отдал
А. Гантенбайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Кали Сене
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
3-4-1-2
30
Летица
3
Дюсенн
22
Салаи
12
Лусиф
77
Ррудхани
24
Бернед
18
24
20
Пафунди
96
Лабе
9
Сене
4-2-3
1
Келлер
17
Гантенбайн
23
18
24
Сидлер
16
7
Дзуффи
47
Лтайеф
16
Шнайдер
10
Фофана
12
Лусиф
22
Каблан
22
Каблан
12
Лусиф
77
Ррудхани
10
Кустодио
10
Кустодио
77
Ррудхани
20
Пафунди
10
Саншеш
10
Саншеш
20
Пафунди
96
Лабе
7
Кукурузович
7
Кукурузович
96
Лабе
45
Янкевиц
4
Стильхарт
4
Стильхарт
45
Янкевиц
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
10
Фофана
9
Туркес
9
Туркес
10
Фофана
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Винтертур
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Винтертур
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
481
479
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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