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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Грассхоппер - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 декабря 2023
Грассхоппер
02.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
46'
Ф. де Карвальо Феррейра
50'
Ф. де Карвальо Феррейра
57'
Ц. Вильям Нденг
65'
А. Мабиль
90+3'
Т. Ндика Матам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 5:0!
Т. Ндика Матам
Пас отдал
Г. Моранди
90'
+3
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Ф. Момо
85'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
85'
83'
Замена
R. Giger
️️️️
Н. Дюсенн
81'
Пенальти не реализован!
К. Сене
Желтая карточка
К. Тоберс
80'
76'
Желтая карточка
О. Кустодио
71'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
А. Бернед
70'
Замена
D. Schwizer
️️️️
M. Poaty
Замена
Г. Моранди
️️️️
А. Мабиль
70'
ГОЛ! 4:0!
А. Мабиль
65'
ГОЛ! 3:0!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
А. Мабиль
57'
53'
Замена
Б. Лабе
️️️️
Р. Илие
ГОЛ! 2:0!
Ф. де Карвальо Феррейра
Пас отдал
А. Абраши
50'
ГОЛ! 1:0!
Ф. де Карвальо Феррейра
Пас отдал
Б. Финк
46'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Т. Корбяну
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
10
Robin Kalem
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
3-4-3
71
Хаммел
19
Ходжа
15
Секо
54
4
Тоберс
6
Абраши
7
Нденг
11
Мабиль
21
Финк
22
Момо
7
Корбяну
1-1-3-2-3
30
Летица
3
Дюсенн
10
Кустодио
18
24
24
Бернед
90
Калу
8
Илие
51
Хушич
9
Сене
34
Диабате
де Карвальо Феррейра
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
11
Мабиль
11
Моранди
11
Моранди
11
Мабиль
22
Момо
12
Бабунски
12
Бабунски
22
Момо
3
Дюсенн
34
34
3
Дюсенн
24
Бернед
7
Кукурузович
7
Кукурузович
24
Бернед
18
7
7
18
8
Илие
96
Лабе
96
Лабе
8
Илие
Остались в запасе
Грассхоппер
Лозанна-Спорт
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Лозанна-Спорт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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