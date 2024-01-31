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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 31 января 2024
Цюрих
31.01.2024, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
47'
Б. Красники
52'
Р. Консейсау
35'
T. Coyle
41'
Р. Илие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
А. Герреро
90'
+2
Замена
C. Ligue
️️️️
А. Маркезано
79'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
70'
66'
Замена
С. Пафунди
️️️️
К. Сене
ГОЛ! 2:2!
Р. Консейсау
Пас отдал
Д. Барни
52'
ГОЛ! 1:2!
Б. Красники
47'
Замена
Д. Барни
️️️️
Ф. Дапрела
46'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
И. Мэттью
46'
Желтая карточка
Ш. Конде
45'
+4
45'
Желтая карточка
К. Летица
Желтая карточка
Д. Окита
45'
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Илие
35'
ГОЛ! 0:1!
T. Coyle
Пас отдал
Р. Илие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
2
Камбери
5
Дапрела
25
Катич
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
14
Окита
2-1-3-1-3
30
Летица
5
Дабанли
3
Дюсенн
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
8
Илие
11
9
Сене
96
Лабе
18
Мэттью
27
Консейсау
27
Консейсау
18
Мэттью
5
Дапрела
18
Барни
18
Барни
5
Дапрела
14
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
14
Окита
19
Маркезано
20
20
19
Маркезано
9
Сене
20
Пафунди
20
Пафунди
9
Сене
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
3
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
13
Офсайды
7
3
Количество передач
424
303
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
66
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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