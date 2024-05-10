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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 10 мая 2024
Лозанна-Спорт
10.05.2024, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
Замена
К. Каблан
️️️️
Б. Лабе
90'
+2
Замена
J. Roche
️️️️
С. Пафунди
77'
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Диабате
77'
76'
Замена
Б. Кололли
️️️️
А. Каде
Замена
К. Сене
️️️️
Р. Илие
69'
63'
Желтая карточка
Д. Какури
59'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Т. Джака
58'
Желтая карточка
К. Рюгг
58'
Замена
J. Gauto
️️️️
К. Рюгг
Желтая карточка
А. Бернед
52'
Желтая карточка
О. Кустодио
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
22
Крис Каблан
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
24
Jamie Roche
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Салаи
10
Кустодио
18
24
Бернед
8
Илие
20
Пафунди
96
Лабе
34
Диабате
3-2-3-1-1
1
Хитц
18
Аджетей
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
27
Рюгг
37
Баришич
34
Джака
31
Шмид
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
96
Лабе
22
Каблан
22
Каблан
96
Лабе
20
Пафунди
24
24
20
Пафунди
34
Диабате
90
Калу
90
Калу
34
Диабате
8
Илие
9
Сене
9
Сене
8
Илие
34
Джака
38
Сигуа
38
Сигуа
34
Джака
30
Каде
10
Кололли
10
Кололли
30
Каде
27
Рюгг
33
33
27
Рюгг
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
12
Офсайды
1
6
Количество передач
460
345
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
- : -
06.12.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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