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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 29 октября 2023
Лозанна-Спорт
29.10.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Базель
19'
К. Сене (П)
66'
К. Сене (П)
69'
А. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Демир
Желтая карточка
Н. Дюсенн
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
А. Баришич
Замена
Р. Илие
️️️️
А. Саншеш
90'
Красная карточка
К. Каблан
86'
86'
Замена
J. Gauto
️️️️
Ж. Огустен
78'
Желтая карточка
К. Рюгг
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
77'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
С. Калу
77'
Замена
К. Каблан
️️️️
M. Poaty
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Саншеш
Пас отдал
К. Сене
69'
67'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Г. Сигуа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Сене
66'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Б. Дабанли
66'
64'
Желтая карточка
Р. Вейга
46'
Замена
К. Рюгг
️️️️
М. Дрегер
37'
Желтая карточка
Т. Джака
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Сене
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
(К)
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
11
Маурице Малоне
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
3-3-1-3
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
18
24
Бернед
24
90
Калу
34
Диабате
10
Саншеш
9
Сене
2-1-3-1-3
1
Хитц
37
Дрегер
37
Баришич
12
Вейга
31
Шмид
34
Джака
38
Сигуа
30
Каде
99
Йованович
11
Барри
97
Огустен
18
22
Каблан
22
Каблан
18
5
Дабанли
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
5
Дабанли
90
Калу
25
Сузуки
25
Сузуки
90
Калу
10
Саншеш
8
Илие
8
Илие
10
Саншеш
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
37
Дрегер
27
Рюгг
27
Рюгг
37
Дрегер
11
Малоне
11
Малоне
38
Сигуа
22
Демир
22
Демир
38
Сигуа
97
Огустен
33
33
97
Огустен
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
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Серветт
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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