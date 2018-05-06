Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хоуп Акпан - статистика

Завершил карьеру
14 августа 1991 (35), Ливерпуль
#21 | Полузащитник
183 см
Нигерия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
20
2
3
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
2 : 1
06.05.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
1' - 90'
28'
36'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бертон Альбион
3 : 1
14.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
68'
77'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
0 : 5
10.04.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
07.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бертон Альбион
1 : 1
02.04.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
17.03.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
13.03.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бертон Альбион
0 : 0
10.03.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
0 : 1
24.02.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бертон Альбион
0 : 0
17.02.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
6 : 0
20.01.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 1
21.11.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
1 : 2
28.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
13.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бертон Альбион
0 : 4
30.09.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 0
15.08.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
78'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
64' - 90'
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
4
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+