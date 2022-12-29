Брайан Дабо - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|19
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|89' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|12.02.2023
|83' -90'
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|04.02.2023
|1' -78'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|61' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|78'
|15.01.2023
|1' -79'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|39'
|08.01.2023
|66' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|72' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|1' -46'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|73' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|79'
|08.11.2022
|87' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -46'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|1' -85'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|15.10.2022
|1' -56'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|73'
|02.10.2022
|1' -68'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -88'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|87'
|04.09.2022
|46' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|75' 90'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|21.08.2022
|1' -46'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)