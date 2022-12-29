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    Брайан Дабо - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Брайан
    Фамилия Дабо
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1992 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 19 0 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    26.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 89' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    12.02.2023 83' -90' Арис (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    04.02.2023 1' -78' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    29.01.2023 61' -90' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    78'
    15.01.2023 1' -79' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    39'
    08.01.2023 66' -90' Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 72' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 1' -46' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    13.11.2022 73' -90' ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    79'
    08.11.2022 87' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -46' Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 1' -85' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    23.10.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    15.10.2022 1' -56' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    09.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    73'
    02.10.2022 1' -68' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -88' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    87'
    04.09.2022 46' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    75' 90'
    28.08.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    21.08.2022 1' -46' Арис (Салоники) 3:0 Левадиакос (Левадия)
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