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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 02 апреля 2023
Олимпиакос
02.04.2023, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Арис
36'
Х. Ин Бом
53'
С. Папастатопулос
70'
Х. Итурбе
81'
Р. Камашу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Арис
90'
+1
Замена
А. Камара
️️️️
А. Грэй
86'
Желтая карточка
Р. Камашу
81'
ГОЛ! 2:2!
Р. Камашу
Пас отдал
М. Персман
75'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Л. Пальма
75'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Я. М'Вила
️️️️
С. Бакамбу
74'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Ин Бом
74'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
К. Фортунис
73'
70'
ГОЛ! 2:1!
Х. Итурбе
58'
Желтая карточка
А. Грэй
57'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
57'
Замена
О. Этебо
️️️️
В. Дарида
Замена
П. Рецос
️️️️
У. Ба
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
К. Фортунис
53'
Замена
Г. Масурас
️️️️
С. Каньос
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ин Бом
Пас отдал
С. Каньос
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
23
Родиней
23
Касами
16
Ин Бом
16
Бьель
7
Фортунис
7
Каньос
94
Бакамбу
4-1-3-1-1
1
Сиабанис
22
М'Баката
14
Брабец
43
Персман
4
Фабиано
8
Дукур
7
Христодулопулос
18
Гарсия
16
Дарида
77
Пальма
45
Грэй
27
Ба
45
Рецос
45
Рецос
27
Ба
16
Ин Бом
18
Самассеку
18
Самассеку
16
Ин Бом
94
Бакамбу
6
М'Вила
6
М'Вила
94
Бакамбу
7
Каньос
7
Масурас
7
Масурас
7
Каньос
7
Фортунис
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Фортунис
16
Дарида
5
Этебо
5
Этебо
16
Дарида
8
Дукур
6
Дабо
6
Дабо
8
Дукур
18
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Гарсия
77
Пальма
64
Камашу
64
Камашу
77
Пальма
45
Грэй
33
Камара
33
Камара
45
Грэй
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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