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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 19 марта 2023
Арис
19.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
12'
Л. Пальма
68'
Ж. Састре (П)
75'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАОК
90'
Желтая карточка
Я. Каргас
88'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Живкович
Замена
Б. Дабо
️️️️
О. Этебо
87'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Л. Пальма
87'
Замена
М. Персман
️️️️
Б. Мазику
86'
Желтая карточка
Фабиано
82'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
80'
Замена
А. Грэй
️️️️
М. Гарсия
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Живкович
Желтая карточка
А. Камара
72'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Састре
62'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
М. Одубайо
51'
47'
Желтая карточка
Ш. Шваб
46'
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
46'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
46'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Т. Кедзиора
ГОЛ! 1:0!
Л. Пальма
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-3-2-1
1
Сиабанис
18
Мазику
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
16
Дарида
5
Этебо
18
Гарсия
77
Пальма
11
Итурбе
33
Камара
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
4
Каргас
3
Кулиеракис
55
Соареш
26
Дантас
8
Аугусто
14
Живкович
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
18
Мазику
43
Персман
43
Персман
18
Мазику
5
Этебо
6
Дабо
6
Дабо
5
Этебо
77
Пальма
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
77
Пальма
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
18
Гарсия
45
Грэй
45
Грэй
18
Гарсия
94
Кедзиора
25
Састре
25
Састре
94
Кедзиора
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
14
Живкович
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
14
Живкович
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
Арис
ПАОК
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Арис - ПАОК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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