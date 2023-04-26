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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 26 апреля 2023
Арис
26.04.2023, среда, 19:00
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
36'
Л. Пальма
65'
Б. Дабо
69'
С. Бакамбу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Олимпиакос
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Камара
89'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Б. Дабо
89'
86'
Замена
Рамон
️️️️
О. Рябчук
86'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
Замена
Р. Камашу
️️️️
М. Гарсия
76'
74'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Врусаи
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Бакамбу
Желтая карточка
Б. Дабо
66'
ГОЛ! 2:0!
Б. Дабо
65'
Желтая карточка
М. Персман
59'
59'
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
П. Касами
59'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Пальма
58'
55'
Желтая карточка
О. Рябчук
Желтая карточка
Ш. Дукур
48'
42'
Желтая карточка
Г. Масурас
ГОЛ! 1:0!
Л. Пальма
36'
Желтая карточка
А. Камара
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-3-1-1
1
18
Мазику
4
Фабиано
43
Персман
22
М'Баката
8
Дукур
18
Гарсия
6
Дабо
16
Дарида
77
Пальма
33
Камара
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
14
Андруцос
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
23
Касами
17
Врусаи
7
Фортунис
7
Масурас
94
Бакамбу
6
Дабо
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
6
Дабо
33
Камара
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
33
Камара
18
Гарсия
64
Камашу
64
Камашу
18
Гарсия
77
Пальма
11
Итурбе
11
Итурбе
77
Пальма
5
Рябчук
13
Рамон
13
Рамон
5
Рябчук
23
Касами
16
Ин Бом
16
Ин Бом
23
Касами
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
17
Врусаи
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
17
Врусаи
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Арис - Олимпиакос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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