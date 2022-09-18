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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 18 сентября 2022
Арис
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
76'
Д. Мансини
80'
Л. Пальма
15'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Олимпиакос
Замена
М. Персман
️️️️
Б. Дабо
88'
Желтая карточка
Б. Дабо
87'
Замена
Жервиньо
️️️️
М. Гарсия
87'
Желтая карточка
Д. Мансини
83'
ГОЛ! 2:1!
Л. Пальма
80'
79'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Г. Масурас
78'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Х. Ин Бом
ГОЛ! 1:1!
Д. Мансини
76'
71'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. Родригес
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
68'
63'
Замена
Пипа
️️️️
Ш. Врсалько
63'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Л. Пальма
️️️️
А. Грэй
60'
Желтая карточка
Б. Мазику
45'
+1
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Х. Ин Бом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
23
Хамес Родригес
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Агуибу Камара
АП
11
Джош Боулер
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
23
Хулиан
18
Мазику
4
Фабиано
14
Брабец
24
Шейх
6
Дабо
7
Мансини
5
Гарсия
11
Итурбе
22
М'Баката
45
Грэй
4-1-1-3-1
31
Вацлик
24
Врсалько
44
Манолас
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
16
Ин Бом
16
Бьель
23
Родригес
7
Масурас
19
Эль-Араби
6
Дабо
43
Персман
43
Персман
6
Дабо
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
5
Гарсия
27
Жервиньо
27
Жервиньо
5
Гарсия
45
Грэй
77
Пальма
77
Пальма
45
Грэй
24
Врсалько
2
Пипа
2
Пипа
24
Врсалько
23
Родригес
20
Камара
20
Камара
23
Родригес
7
Масурас
11
Боулер
11
Боулер
7
Масурас
16
Ин Бом
16
У-Джо
16
У-Джо
16
Ин Бом
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Арис - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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