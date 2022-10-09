Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 09 октября 2022
Арис
09.10.2022, воскресенье, 21:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
28'
Д. Шиманьски
51'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - АЕК
90'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
О. Пинеда
89'
Замена
П. Манталос
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Р. Камашу
️️️️
М. Гарсия
82'
81'
Желтая карточка
Г. Атанасиадис
80'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
80'
Замена
С. Цубер
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
Б. Дабо
73'
Замена
Л. Пальма
️️️️
М. Гарсия
66'
Замена
П. Шейх
️️️️
Х. Итурбе
66'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Д. Мансини
57'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Грэй
57'
54'
Желтая карточка
С. Араухо
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гарсия
Пас отдал
С. Араухо
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шиманьски
Пас отдал
М. Гачинович
6'
Желтая карточка
А. Мукуди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Арис
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
АЕК
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
3-2-3-2
23
Хулиан
18
Мазику
4
Фабиано
63
Н'Кулу
6
Дабо
18
Гарсия
11
Итурбе
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
22
М'Баката
4-2-2-2
33
Атанасиадис
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
5
Мохаммади
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
7
Мансини
28
Одубайо
28
Одубайо
7
Мансини
11
Итурбе
24
Шейх
24
Шейх
11
Итурбе
5
Гарсия
64
Камашу
64
Камашу
5
Гарсия
45
Грэй
27
Жервиньо
27
Жервиньо
45
Грэй
18
Гарсия
77
Пальма
77
Пальма
18
Гарсия
8
Гачинович
7
Цубер
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Пинеда
99
Гарсия
20
Манталос
20
Манталос
99
Гарсия
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
Остались в запасе
Арис
АЕК
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Арис - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
Новости команд
Все
Арис
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+