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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Левадиакос
Арис - Левадиакос: обзор матча 21 августа 2022
Арис
21.08.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Левадиакос
12'
Д. Мансини
45+1'
Д. Мансини
68'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Левадиакос
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
82'
Желтая карточка
Ш. Дукур
75'
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Пальма
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Грэй
Пас отдал
Л. Пальма
68'
58'
Замена
К. Луалуа
️️️️
А. Бельмон
50'
Желтая карточка
А. Бельмон
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Камашу
46'
Замена
П. Шейх
️️️️
Б. Дабо
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мансини
Пас отдал
М. Одубайо
45'
+1
29'
Желтая карточка
Д. Константинидис
ГОЛ! 1:0!
Д. Мансини
Пас отдал
А. Грэй
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Левадиакос
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Левадиакос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
28
Одубайо
8
Дукур
6
Дабо
64
Камашу
77
Пальма
7
Мансини
45
Грэй
5
27
Моутинью
77
Вракас
7
Думциос
77
Бельмон
12
Мейя
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
6
Дабо
24
Шейх
24
Шейх
6
Дабо
64
Камашу
5
Гарсия
5
Гарсия
64
Камашу
77
Пальма
27
Жервиньо
27
Жервиньо
77
Пальма
77
Бельмон
25
Луалуа
25
Луалуа
77
Бельмон
Остались в запасе
Арис
Левадиакос
18
Матео Гарсия
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
18
Матео Гарсия
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Арис - Левадиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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