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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 12 февраля 2023
Арис
12.02.2023, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Панатинаикос
10'
М. Одубайо
36'
Д. Мансини
86'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Панатинаикос
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Паласиос
Пас отдал
З. Шарлия
84'
Желтая карточка
З. Шарлия
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Гарсия
83'
Замена
А. Грэй
️️️️
О. Этебо
83'
80'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Бернард
74'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Мансини
73'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Л. Пальма
70'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Х. Итурбе
65'
63'
Замена
С. Паласиос
️️️️
А. Гнезда Черин
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
ГОЛ! 1:0!
М. Одубайо
Пас отдал
В. Дарида
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-2-1
23
Хулиан
18
Мазику
63
Н'Кулу
4
Фабиано
28
Одубайо
18
Гарсия
5
Этебо
16
Дарида
77
Пальма
11
Итурбе
33
Камара
3-4-2-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
31
Шарлия
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
27
Хуанкар
7
Мансини
11
Бернард
7
Иоаннидис
18
Гарсия
6
Дабо
6
Дабо
18
Гарсия
11
Итурбе
10
Рупп
10
Рупп
11
Итурбе
77
Пальма
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
77
Пальма
5
Этебо
45
Грэй
45
Грэй
5
Этебо
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
11
Бернард
7
Вербич
7
Вербич
11
Бернард
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
34
Паласиос
22
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Арис - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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