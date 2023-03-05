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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 05 марта 2023
ПАС Ламия
05.03.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Арис
15'
В. Сливка
26'
Н. Вергос
44'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Арис
90'
+3
Желтая карточка
А. Грэй
Желтая карточка
A. Garavelis
90'
+2
84'
Желтая карточка
Я. Брабец
Замена
Г. Манусос
️️️️
В. Сливка
82'
82'
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
Замена
G. Saramantas
️️️️
Р. Мартинес
82'
Желтая карточка
В. Сливка
81'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Нуньес
74'
70'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Х. Итурбе
69'
Замена
Р. Камашу
️️️️
М. Гарсия
Замена
К. Станко
️️️️
С. Ашковски
59'
46'
Замена
А. Грэй
️️️️
Л. Пальма
46'
Замена
Фабиано
️️️️
Н. Н'Кулу
44'
ГОЛ! 2:1!
Я. Брабец
Пас отдал
В. Дарида
34'
Желтая карточка
М. Одубайо
Желтая карточка
Ф. Цандарис
31'
ГОЛ! 2:0!
Н. Вергос
26'
25'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ! 1:0!
В. Сливка
Пас отдал
Д. Симон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС Ламия
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
9
Jeison Medina
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
2
Симон
5
11
Ашковски
23
Абанда
14
Пападопулос
8
Цандарис
14
Сливка
11
Мартинес
11
Нуньес
9
Вергос
4-3-2-1
1
28
Одубайо
14
Брабец
43
Персман
63
Н'Кулу
16
Дарида
5
Этебо
18
Гарсия
11
Итурбе
77
Пальма
33
Камара
11
Мартинес
3
3
11
Мартинес
11
Нуньес
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
11
Нуньес
11
Ашковски
27
Станко
27
Станко
11
Ашковски
14
Сливка
9
Манусос
9
Манусос
14
Сливка
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
63
Н'Кулу
4
Фабиано
4
Фабиано
63
Н'Кулу
11
Итурбе
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Итурбе
77
Пальма
45
Грэй
45
Грэй
77
Пальма
18
Гарсия
64
Камашу
64
Камашу
18
Гарсия
Остались в запасе
ПАС Ламия
Арис
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
9
Jeison Medina
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
1
Мариос Сиабанис
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
9
Jeison Medina
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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