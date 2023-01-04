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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 04 января 2023
ПАОК
04.01.2023, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Арис
45+1'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Арис
Желтая карточка
Ш. Шваб
90'
+5
Желтая карточка
Д. Котарски
90'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
86'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
76'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Х. Нарей
76'
63'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
45'
+4
Желтая карточка
М. Персман
ГОЛ! 1:0!
С. Ингасон
45'
+1
Желтая карточка
А. Живкович
36'
Желтая карточка
Д. Аугусто
30'
Пенальти не реализован!
Ш. Шваб
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
8
Эдвин Родригес
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
8
Аугусто
14
Живкович
22
Шваб
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
4-3-2-1
23
Хулиан
28
Одубайо
14
Брабец
43
Персман
4
Фабиано
18
Гарсия
5
Этебо
16
Дарида
11
Итурбе
7
Мансини
45
Грэй
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
7
Нарей
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Нарей
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
11
Итурбе
5
Гарсия
5
Гарсия
11
Итурбе
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
8
Эдвин Родригес
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
8
Эдвин Родригес
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАОК - Арис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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