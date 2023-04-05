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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 05 апреля 2023
Арис
05.04.2023, среда, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
69'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Панатинаикос
Вторая желтая
А. Камара
90'
+2
90'
+2
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
М. Персман
️️️️
Б. Мазику
86'
Замена
А. Грэй
️️️️
О. Этебо
79'
Желтая карточка
Р. Камашу
77'
Желтая карточка
Фабиано
74'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Х. Итурбе
71'
71'
Замена
Бернард
️️️️
С. Паласиос
Замена
Р. Камашу
️️️️
Л. Пальма
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Шпорар
Пас отдал
З. Шарлия
Желтая карточка
А. Камара
62'
62'
Желтая карточка
З. Шарлия
60'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
60'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Замена
Ш. Дукур
️️️️
М. Гарсия
46'
Желтая карточка
М. Одубайо
27'
12'
Желтая карточка
Ф. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-2-1
1
Сиабанис
18
Мазику
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
16
Дарида
5
Этебо
18
Гарсия
77
Пальма
11
Итурбе
33
Камара
3-4-2-1
91
Бриноли
28
Санчес
31
Шарлия
4
Шенкевельд
21
Перес
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
27
Хуанкар
34
Паласиос
30
Кляйнхайзлер
7
Иоаннидис
18
Мазику
43
Персман
43
Персман
18
Мазику
18
Гарсия
8
Дукур
8
Дукур
18
Гарсия
11
Итурбе
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Итурбе
77
Пальма
64
Камашу
64
Камашу
77
Пальма
5
Этебо
45
Грэй
45
Грэй
5
Этебо
22
Гнезда Черин
32
Магнуссон
32
Магнуссон
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
11
Бернард
11
Бернард
34
Паласиос
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Арис - Панатинаикос
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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