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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Атромитос
Арис - Атромитос: обзор матча 26 февраля 2023
Арис
26.02.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
8'
В. Дарида
27'
М. Гарсия
80'
Г. Робай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Атромитос
80'
ГОЛ! 2:1!
Г. Робай
Пас отдал
А. Кюн
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Л. Пальма
80'
Замена
А. Грэй
️️️️
А. Камара
80'
70'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Айкономидис
69'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Камара
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
67'
63'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Л. Рупп
58'
44'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
ГОЛ! 2:0!
М. Гарсия
27'
23'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
О. Этебо
20'
Желтая карточка
М. Гарсия
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
12
Маттеос Мунтес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-4-1-1
1
63
Н'Кулу
14
Брабец
43
Персман
28
Одубайо
10
Рупп
18
Гарсия
16
Дарида
5
Этебо
77
Пальма
33
Камара
4-1-1-2-2
1
28
Кечрида
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
88
Айкономидис
7
Ротариу
20
Камара
9
Робай
9
Цавидас
10
Рупп
8
Дукур
8
Дукур
10
Рупп
77
Пальма
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
77
Пальма
18
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Гарсия
33
Камара
45
Грэй
45
Грэй
33
Камара
88
Айкономидис
30
Кюн
30
Кюн
88
Айкономидис
20
Камара
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
20
Камара
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
Остались в запасе
Арис
Атромитос
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Арис - Атромитос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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