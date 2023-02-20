Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Арис
ОФИ - Арис: обзор матча 20 февраля 2023
ОФИ
20.02.2023, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Арис
10'
Л. Рупп
30'
В. Дарида
90+1'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Арис
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Итурбе
89'
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Камара
Замена
С. Йоху
️️️️
К. Яннулис
82'
79'
Замена
С. М'Баката
️️️️
М. Гарсия
79'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
В. Дарида
60'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Пальма
60'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Л. Рупп
Замена
С. Москера
️️️️
Л. Феллипе
52'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
А. Диуссе
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
В. Дарида
Пас отдал
Л. Рупп
26'
Желтая карточка
М. Одубайо
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рупп
Пас отдал
М. Персман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ОФИ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
23
Луис Переа
ЦП
31
Николаос Христогеоргос
ЦФ
23
Тьеви
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-4-1
35
Мандас
38
Балояннис
18
Яннулис
64
Ларссон
2
Вурос
29
Мельядо
4
Тораринссон
88
Бакич
21
Тораль
10
Диуссе
12
Дико
4-4-1-1
28
Одубайо
14
Брабец
43
Персман
63
Н'Кулу
10
Рупп
16
Дарида
18
Гарсия
5
Этебо
77
Пальма
33
Камара
18
Яннулис
17
Йоху
17
Йоху
18
Яннулис
Феллипе
33
Москера
33
Москера
Феллипе
10
Диуссе
27
Феллипе
27
Феллипе
10
Диуссе
18
Гарсия
22
М'Баката
22
М'Баката
18
Гарсия
10
Рупп
8
Дукур
8
Дукур
10
Рупп
16
Дарида
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
16
Дарида
33
Камара
6
Дабо
6
Дабо
33
Камара
77
Пальма
11
Итурбе
11
Итурбе
77
Пальма
Остались в запасе
ОФИ
Арис
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
23
Луис Переа
ЦП
31
Николаос Христогеоргос
ЦФ
23
Тьеви
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
23
Луис Переа
ЦП
31
Николаос Христогеоргос
ЦФ
23
Тьеви
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ОФИ - Арис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Арис
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+