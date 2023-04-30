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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 30 апреля 2023
ПАОК
30.04.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
3 : 2
Завершен
Арис
56'
Тайсон
62'
Ш. Шваб (П)
78'
А. Живкович
45'
А. Камара
70'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Арис
90'
+3
Вторая желтая
А. Камара
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Ш. Шваб
88'
84'
Замена
Л. Рупп
️️️️
О. Этебо
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
80'
Желтая карточка
А. Живкович
79'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Брэндон
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Живкович
Пас отдал
Р. Соареш
78'
73'
Желтая карточка
Б. Мазику
Желтая карточка
Ж. Састре
73'
70'
ГОЛ! 2:2!
В. Дарида
Пас отдал
Х. Итурбе
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Тайсон
68'
67'
Замена
Р. Камашу
️️️️
М. Гарсия
67'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Пальма
64'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Брэндон
64'
Желтая карточка
Ш. Шваб
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Шваб
62'
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
56'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
55
Соареш
25
Састре
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
22
Шваб
26
Дантас
14
Живкович
45
Константелиас
11
Тайсон
23
Брэндон
4-4-1-1
1
22
М'Баката
4
Фабиано
43
Персман
18
Мазику
6
Дабо
5
Этебо
18
Гарсия
16
Дарида
77
Пальма
33
Камара
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
11
Тайсон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
11
Тайсон
22
Шваб
22
Соареш
22
Соареш
22
Шваб
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Брэндон
5
Этебо
10
Рупп
10
Рупп
5
Этебо
18
Гарсия
64
Камашу
64
Камашу
18
Гарсия
77
Пальма
11
Итурбе
11
Итурбе
77
Пальма
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАОК - Арис
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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