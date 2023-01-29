Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 29 января 2023
АЕК
29.01.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Арис
18'
Н. Амрабат (П)
76'
М. Гачинович
89'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Арис
ГОЛ! 3:0!
О. Пинеда
Пас отдал
С. Араухо
89'
Желтая карточка
А. Мукуди
84'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
80'
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
80'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Э. Хаджусафи
79'
78'
Желтая карточка
Б. Дабо
ГОЛ! 2:0!
М. Гачинович
Пас отдал
С. Араухо
76'
71'
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Одубайо
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
70'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Шиманьски
70'
61'
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Грэй
60'
Вторая желтая
О. Этебо
Желтая карточка
Д. Шиманьски
51'
47'
Желтая карточка
О. Этебо
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
41'
Желтая карточка
Н. Амрабат
32'
30'
Желтая карточка
М. Персман
22'
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Амрабат
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
39
Амрабат
4-1-3-1-1
23
Хулиан
28
Одубайо
14
Брабец
43
Персман
4
Фабиано
8
Дукур
18
Гарсия
16
Дарида
5
Этебо
11
Итурбе
45
Грэй
28
Хаджусафи
19
Сидибе
19
Сидибе
28
Хаджусафи
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
4
Шиманьски
8
Гачинович
8
Гачинович
4
Шиманьски
28
Одубайо
18
Мазику
18
Мазику
28
Одубайо
45
Грэй
6
Дабо
6
Дабо
45
Грэй
Остались в запасе
АЕК
Арис
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча АЕК - Арис
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Арис
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+