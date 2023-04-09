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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 09 апреля 2023
АЕК
09.04.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Арис
36'
Л. Гарсия (П)
82'
С. Цубер
90+5'
С. Цубер
45+1'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Арис
ГОЛ! 3:1!
С. Цубер
Пас отдал
П. Манталос
90'
+5
Желтая карточка
П. Манталос
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
Л. Рота
86'
86'
Желтая карточка
Б. Дабо
Желтая карточка
П. Фернандес
86'
86'
Желтая карточка
Р. Камашу
ГОЛ! 2:1!
С. Цубер
82'
82'
Замена
Б. Мазику
️️️️
Л. Пальма
82'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
С. М'Баката
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
76'
61'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Х. Итурбе
Замена
О. Пинеда
️️️️
М. Гачинович
61'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Элиассон
61'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
61'
46'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
О. Этебо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Итурбе
38'
Желтая карточка
Х. Итурбе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Гарсия
36'
29'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Я. Брабец
24'
Желтая карточка
О. Этебо
Желтая карточка
М. Гачинович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
33
Цавеллас
12
Рота
16
Йонссон
17
Элиассон
4
Шиманьски
8
Гачинович
21
Араухо
99
Гарсия
4-3-3
1
22
М'Баката
14
Брабец
43
Персман
4
Фабиано
5
Этебо
16
Дарида
6
Дабо
64
Камашу
11
Итурбе
77
Пальма
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
17
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
25
Пинеда
8
Гачинович
77
Пальма
18
Мазику
18
Мазику
77
Пальма
14
Брабец
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
14
Брабец
11
Итурбе
28
Одубайо
28
Одубайо
11
Итурбе
5
Этебо
8
Дукур
8
Дукур
5
Этебо
22
М'Баката
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
22
М'Баката
Остались в запасе
АЕК
Арис
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
1
Мариос Сиабанис
ВР
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча АЕК - Арис
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
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