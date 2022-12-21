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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Арис
Левадиакос - Арис: обзор матча 21 декабря 2022
Левадиакос
21.12.2022, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арис
64'
Л. Пальма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Арис
Замена
Т. Цириготис
️️️️
К. Думциос
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
К. Думциос
85'
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
Г. Вракас
78'
64'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пальма
60'
Желтая карточка
М. Одубайо
46'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
С. М'Баката
46'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Б. Дабо
46'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
3
Мариос Вихос
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Арис
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
2-3-2-3
44
Маркович
2
Дентакис
4
Хэммонд
19
Цапрас
3
Вихос
8
Никас
77
Вракас
27
Моутинью
12
Мейя
29
Баанак
7
Думциос
4-3-1-2
23
Хулиан
28
Одубайо
43
Персман
14
Брабец
18
Мазику
18
Гарсия
6
Дабо
5
Этебо
27
Жервиньо
22
М'Баката
45
Грэй
77
Вракас
22
Цимопулос
22
Цимопулос
77
Вракас
7
Думциос
13
Цириготис
13
Цириготис
7
Думциос
6
Дабо
77
Пальма
77
Пальма
6
Дабо
22
М'Баката
11
Итурбе
11
Итурбе
22
М'Баката
27
Жервиньо
7
Мансини
7
Мансини
27
Жервиньо
Остались в запасе
Левадиакос
Арис
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
8
Шейк Дукур
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
8
Эдвин Родригес
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
8
Эдвин Родригес
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Левадиакос - Арис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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