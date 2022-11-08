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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС Ламия
Арис - ПАС Ламия: обзор матча 08 ноября 2022
Арис
08.11.2022, вторник, 21:00
Греция. Суперлига, 12 тур
5 : 0
Завершен
ПАС Ламия
17'
Фабиано
33'
Л. Пальма
36'
Л. Пальма
58'
Л. Пальма
90+1'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАС Ламия
ГОЛ! 5:0!
А. Грэй
90'
+1
Желтая карточка
Х. Итурбе
89'
87'
Замена
К. Провидакис
️️️️
Д. Симон
Замена
Б. Дабо
️️️️
Л. Пальма
87'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
О. Этебо
86'
75'
Замена
А. Караманос
️️️️
В. Сливка
66'
Замена
Р. Боаки
️️️️
С. Цилулис
Замена
П. Шейх
️️️️
М. Гарсия
65'
Замена
А. Грэй
️️️️
Д. Мансини
65'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Жервиньо
65'
ГОЛ! 4:0!
Л. Пальма
Пас отдал
Д. Мансини
58'
46'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
С. Ашковски
46'
Замена
К. Нуньес
️️️️
Т. Де Винсенти
ГОЛ! 3:0!
Л. Пальма
Пас отдал
М. Персман
36'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пальма
Пас отдал
Жервиньо
33'
21'
Вторая желтая
Д. Бехарано
20'
Желтая карточка
Д. Бехарано
ГОЛ! 1:0!
Фабиано
Пас отдал
Л. Пальма
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
11
Кристофер Нуньес
АП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-2-3-2
23
Хулиан
4
Фабиано
63
Н'Кулу
43
Персман
5
Этебо
18
Гарсия
27
Жервиньо
5
Гарсия
7
Мансини
22
М'Баката
77
Пальма
4-3-2-1
31
Шаранов
11
Ашковски
2
Симон
3
Сарамантас
4
Адеджо
14
Сливка
16
Бехарано
13
Генцоглу
23
Цилулис
30
Де Винсенти
8
Якумакис
18
Гарсия
24
Шейх
24
Шейх
18
Гарсия
27
Жервиньо
64
Камашу
64
Камашу
27
Жервиньо
77
Пальма
6
Дабо
6
Дабо
77
Пальма
5
Этебо
11
Итурбе
11
Итурбе
5
Этебо
7
Мансини
45
Грэй
45
Грэй
7
Мансини
30
Де Винсенти
11
Нуньес
11
Нуньес
30
Де Винсенти
11
Ашковски
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Ашковски
2
Симон
24
Провидакис
24
Провидакис
2
Симон
14
Сливка
11
Караманос
11
Караманос
14
Сливка
23
Цилулис
22
Боаки
22
Боаки
23
Цилулис
Остались в запасе
Арис
ПАС Ламия
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Арис - ПАС Ламия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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