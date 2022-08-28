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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Арис
Панетоликос - Арис: обзор матча 28 августа 2022
Панетоликос
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Арис
15'
Л. Шенгелия
63'
Н. Карелис
76'
Н. Даго
20'
Л. Пальма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Арис
Вторая желтая
Х. Диас
90'
+3
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
84'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
Н. Даго
84'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
К. Апостолакис
83'
ГОЛ! 3:1!
Н. Даго
76'
73'
Замена
Жервиньо
️️️️
М. Гарсия
73'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
Замена
Д. Морси
️️️️
Л. Шенгелия
70'
ГОЛ! 2:1!
Н. Карелис
63'
62'
Замена
П. Шейх
️️️️
Л. Пальма
61'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Д. Мансини
37'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Желтая карточка
Х. Диас
28'
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пальма
Пас отдал
М. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Х. Диас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панетоликос
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
4-2-5
2
Апостолакис
5
Младен
12
Хадзитеодоридис
13
Корнелиус
20
Диас
27
Шенгелия
99
Анестис
10
Даго
20
Флорес
4
Ларссон
80
Карелис
3-1-3-3
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
8
Дукур
11
Итурбе
5
Гарсия
77
Пальма
22
М'Баката
45
Грэй
7
Мансини
2
Апостолакис
54
Лиавас
54
Лиавас
2
Апостолакис
27
Шенгелия
25
Морси
25
Морси
27
Шенгелия
10
Даго
3
Хухумис
3
Хухумис
10
Даго
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
11
Итурбе
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Итурбе
7
Мансини
64
Камашу
64
Камашу
7
Мансини
77
Пальма
24
Шейх
24
Шейх
77
Пальма
5
Гарсия
27
Жервиньо
27
Жервиньо
5
Гарсия
Остались в запасе
Панетоликос
Арис
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панетоликос - Арис
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
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