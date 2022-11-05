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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Арис
Атромитос - Арис: обзор матча 05 ноября 2022
Атромитос
05.11.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Арис
Желтая карточка
Х. Муньис
90'
Замена
Х. Муньис
️️️️
А. Кюн
88'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
А. Эрлингмарк
88'
87'
Желтая карточка
М. Гарсия
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
В. Клонаридис
74'
72'
Замена
Л. Пальма
️️️️
А. Грэй
66'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Я. Брабец
60'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
56'
Желтая карточка
Фабиано
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Дабо
46'
Замена
С. М'Баката
️️️️
М. Одубайо
Желтая карточка
А. Кюн
43'
30'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
Э. Гонсалес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
3-1-2-1-4
28
Де Бок
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
14
Клонаридис
9
Робай
24
1
Янниотис
4-3-2-1
23
Хулиан
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
18
Мазику
6
Дабо
5
Этебо
18
Гарсия
11
Итурбе
7
Мансини
45
Грэй
30
Кюн
10
Муньис
10
Муньис
30
Кюн
3
Эрлингмарк
88
Айкономидис
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
14
Клонаридис
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
14
Клонаридис
14
Брабец
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
14
Брабец
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
6
Дабо
5
Гарсия
5
Гарсия
6
Дабо
45
Грэй
77
Пальма
77
Пальма
45
Грэй
28
Одубайо
22
М'Баката
22
М'Баката
28
Одубайо
Остались в запасе
Атромитос
Арис
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
43
Марвин Персман
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Остались в запасе
43
Марвин Персман
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Атромитос - Арис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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