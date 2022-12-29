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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панетоликос
Арис - Панетоликос: обзор матча 29 декабря 2022
Арис
29.12.2022, четверг, 19:00
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
52'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Панетоликос
90'
Желтая карточка
Н. Карелис
Замена
С. М'Баката
️️️️
Л. Пальма
88'
Желтая карточка
О. Этебо
86'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
80'
75'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Н. Даго
75'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Д. Коловос
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Мансини
72'
69'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Й. Мартенссон
68'
Желтая карточка
Й. Мартенссон
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Мансини
52'
45'
Желтая карточка
Д. Флорес
27'
Желтая карточка
Д. Коловос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ОП
20
Дейби Флорес
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
4-2-3-1
23
Хулиан
14
Брабец
4
Фабиано
43
Персман
28
Одубайо
5
Этебо
18
Гарсия
77
Пальма
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
4-1-2-2-1
99
Анестис
54
Лиавас
4
Ларссон
5
Младен
3
Хухумис
17
Мартенссон
20
Флорес
22
Коловос
20
Диас
10
Даго
80
Карелис
77
Пальма
22
М'Баката
22
М'Баката
77
Пальма
7
Мансини
6
Дабо
6
Дабо
7
Мансини
5
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
5
Гарсия
10
Даго
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
10
Даго
17
Мартенссон
27
Шенгелия
27
Шенгелия
17
Мартенссон
22
Коловос
45
Педру
45
Педру
22
Коловос
Остались в запасе
Арис
Панетоликос
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
8
Эдвин Родригес
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
99
Вангелис Контояннис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
8
Эдвин Родригес
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Арис - Панетоликос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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