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Антонио Боккетти
Статистика
Антонио Боккетти - статистика
Завершил карьеру
11 июня 1980 (46), Неаполь
#15 | Защитник
183 см
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
24
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1 : 5
19.05.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1 : 0
11.05.2013
Пескара
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0 : 4
08.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4 : 1
05.05.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0 : 3
27.04.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 1
10.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0 : 1
03.03.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6 : 0
27.01.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0 : 2
20.01.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 0
12.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 2
06.01.2013
Пескара
83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2 : 1
21.12.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4 : 1
16.12.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5 : 1
02.12.2012
Пескара
1' - 57'
57'
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1 : 6
10.11.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
21.10.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 3
07.10.2012
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 2
30.09.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1 : 0
26.09.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2 : 3
16.09.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
01.09.2012
Пескара
1' - 90'
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