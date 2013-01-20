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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Торино
Пескара - Торино: обзор матча 20 января 2013
Пескара
20.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Торино
4'
М. Сантана
41'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Торино
87'
Желтая карточка
В. Бирса
Желтая карточка
Ф. Модесто
84'
84'
Замена
Д. Вивес
️️️️
А. Черчи
83'
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Сантана
Вторая желтая
В. Вайсс
82'
76'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
П. Баррето
Замена
А. Вукушич
️️️️
Э. Ромуло Тоньи
74'
Желтая карточка
Э. Ромуло Тоньи
70'
Желтая карточка
В. Вайсс
68'
56'
Желтая карточка
С. Масиелло
51'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
М. Нильсен
46'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Жонатас
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Черчи
Пас отдал
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Н. Арсе
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Сантана
Пас отдал
А. Черчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
2-2-4-2
1
Перин
2
Арсе
19
Капуано
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
32
Модесто
7
Вайсс
5
Нильсен
8
Бьярнасон
9
Жонатас
90
Челик
4-3-3
1
Жилле
33
Д'Амброзио
4
Родригес
15
Глик
32
Масиелло
14
Гацци
4
Бриги
11
Сантана
69
Меджиорини
7
Черчи
10
Баррето
9
Жонатас
34
Касчионе
34
Касчионе
9
Жонатас
40
Ромуло Тоньи
77
Вукушич
77
Вукушич
40
Ромуло Тоньи
5
Нильсен
9
Аббрускато
9
Аббрускато
5
Нильсен
7
Черчи
5
Вивес
5
Вивес
7
Черчи
11
Сантана
23
Бирса
23
Бирса
11
Сантана
10
Баррето
18
Сансоне
18
Сансоне
10
Баррето
Остались в запасе
Пескара
Торино
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Пескара - Торино
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Адриатико
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