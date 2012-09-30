Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Пескара
Кальяри - Пескара: обзор матча 30 сентября 2012
Кальяри
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Пескара
82'
М. Пинилья (П)
50'
С. Романьоли
76'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Пескара
85'
Желтая карточка
М. Нильсен
82'
Желтая карточка
К. Терлицци
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Пинилья
82'
77'
Желтая карточка
М. Блази
76'
ГОЛ! 0:2!
В. Вайсс
Желтая карточка
А. Экдаль
74'
71'
Замена
М. Блази
️️️️
Д. Колуччи
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Г. Перицо
69'
67'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
Замена
Д. Астори
️️️️
М. Сау
57'
Вторая желтая
Л. Россеттини
54'
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Дессена
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Романьоли
Желтая карточка
Л. Россеттини
49'
Желтая карточка
Ф. Писано
45'
43'
Желтая карточка
В. Вайсс
42'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Х. Кинтеро
25'
Желтая карточка
Д. Занон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
24
Франческо Писано
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЛФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
РФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Россеттини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Экдаль
27
Дессена
51
Пинилья
8
Ибарбо
25
Сау
3-1-4-2
1
Перин
2
Занон
15
Боккетти
88
Терлицци
14
Бальзано
5
Нильсен
18
Колуччи
34
Касчионе
11
Кинтеро
77
Вукушич
10
Капрари
25
Сау
13
Астори
13
Астори
25
Сау
24
Перицо
5
Казарини
5
Казарини
24
Перицо
27
Дессена
7
Коссу
7
Коссу
27
Дессена
18
Колуччи
26
Блази
26
Блази
18
Колуччи
11
Кинтеро
7
Вайсс
7
Вайсс
11
Кинтеро
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
Остались в запасе
Кальяри
Пескара
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Кальяри - Пескара
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Из Аренас
Новости команд
Все
Кальяри
Пескара
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+