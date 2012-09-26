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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Палермо
Пескара - Палермо: обзор матча 26 сентября 2012
Пескара
26.09.2012, среда, 20:30
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
86'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Палермо
Желтая карточка
Д. Занон
90'
+4
Желтая карточка
В. Вайсс
87'
ГОЛ! 1:0!
В. Вайсс
Пас отдал
Д. Колуччи
86'
Желтая карточка
Д. Колуччи
83'
82'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
А. Эрнандес
81'
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Й. Иличич
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
М. Нильсен
75'
66'
Желтая карточка
М. Морганелла
63'
Желтая карточка
М. Донати
Замена
В. Вайсс
️️️️
Х. Кинтеро
56'
Желтая карточка
Д. Капрари
53'
46'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Л. Джорджи
Замена
М. Капуано
️️️️
У. Чосич
46'
35'
Красная карточка
С. фон Берген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Пескара
19
Марко Капуано
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
3-1-4-2
22
Пелиццоли
15
Боккетти
15
Чосич
2
Занон
14
Бальзано
18
Колуччи
5
Нильсен
34
Касчионе
11
Кинтеро
77
Вукушич
10
Капрари
2-5-1-2
1
Уйкани
5
фон Берген
6
Муньос
89
Морганелла
5
Донати
5
Риос
8
Баррето
3
Гарсия
10
Джорджи
72
Иличич
11
Эрнандес
15
Чосич
19
Капуано
19
Капуано
15
Чосич
11
Кинтеро
7
Вайсс
7
Вайсс
11
Кинтеро
5
Нильсен
9
Аббрускато
9
Аббрускато
5
Нильсен
10
Джорджи
17
Мантовани
17
Мантовани
10
Джорджи
11
Эрнандес
20
Бриенца
20
Бриенца
11
Эрнандес
72
Иличич
10
Микколи
10
Микколи
72
Иличич
Остались в запасе
Пескара
Палермо
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Пескара - Палермо
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Адриатико
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