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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Ювентус
Пескара - Ювентус: обзор матча 10 ноября 2012
Пескара
10.11.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 6
Завершен
Ювентус
25'
Э. Касчионе
9'
А. Видаль
22'
Ф. Квальярелла
30'
К. Асамоа
38'
С. Джовинко
45'
Ф. Квальярелла
53'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Ювентус
68'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Ф. Модесто
67'
Замена
А. Вукушич
️️️️
Э. Аббрускато
65'
65'
Замена
Л. Марроне
️️️️
Д. Кьеллини
60'
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Исла
Замена
В. Вайсс
️️️️
Жонатас
54'
53'
ГОЛ! 1:6!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
Замена
Д. Капрари
️️️️
М. Капуано
46'
45'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Видаль
40'
Желтая карточка
А. Пирло
38'
ГОЛ! 1:4!
С. Джовинко
Пас отдал
Ф. Квальярелла
30'
ГОЛ! 1:3!
К. Асамоа
Пас отдал
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:2!
Э. Касчионе
Пас отдал
М. Нильсен
25'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
Жонатас
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
(К)
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
2
Дамиано Занон
ПП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-5-2
1
Перин
15
Чосич
15
Боккетти
19
Капуано
32
Модесто
11
Кинтеро
34
Касчионе
5
Нильсен
2
Занон
9
Жонатас
9
Аббрускато
4-4-2
1
Буффон
22
Исла
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
27
Асамоа
21
Джовинко
27
Квальярелла
9
Жонатас
7
Вайсс
7
Вайсс
9
Жонатас
19
Капуано
10
Капрари
10
Капрари
19
Капуано
9
Аббрускато
77
Вукушич
77
Вукушич
9
Аббрускато
14
Кьеллини
4
Марроне
4
Марроне
14
Кьеллини
22
Исла
19
Падоин
19
Падоин
22
Исла
27
Квальярелла
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Квальярелла
Остались в запасе
Пескара
Ювентус
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Пескара - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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