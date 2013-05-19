Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Фиорентина
Пескара - Фиорентина: обзор матча 19 мая 2013
Пескара
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 5
Завершен
Фиорентина
77'
М. Виттильо
16'
А. Льяич
24'
А. Льяич
28'
М. Фернандес
54'
С. Йоветич
59'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Фиорентина
Замена
Д. Мбодж Мбайе
️️️️
Ф. Ди Франческо
84'
ГОЛ! 1:5!
М. Виттильо
77'
72'
Замена
К. Лупателли
️️️️
Э. Вивиано
Замена
Д. Каталано
️️️️
М. Челик
68'
Замена
М. Виттильо
️️️️
У. Чосич
68'
64'
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Куадрадо
60'
Замена
Р. Вольски
️️️️
А. Льяич
59'
ГОЛ! 0:5!
А. Льяич
Пас отдал
С. Йоветич
54'
ГОЛ! 0:4!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Фернандес
28'
ГОЛ! 0:3!
М. Фернандес
Пас отдал
Б. Валеро
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Пас отдал
М. Фернандес
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
18
Джузеппе Риццо
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
46
Марко Виттильо
ЦЗ
15
Давид Мбодж Мбайе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
55
Тициано Черубини
ЦП
96
Андреа Манчини
ЦП
49
Марко Яннасколи
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
45
Джиованбаттиста Каталано
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Перин
19
Капуано
15
Чосич
15
Боккетти
6
Дзаури
40
Ромуло Тоньи
18
Риццо
8
Бьярнасон
29
Ди Франческо
32
Сфорцини
90
Челик
4-4-1-1
2
Вивиано
2
Гонсало
5
Комппер
4
Томович
21
Паскуаль
7
Куадрадо
6
Валеро
7
Писарро
14
Фернандес
22
Льяич
9
Йоветич
15
Чосич
46
Виттильо
46
Виттильо
15
Чосич
90
Челик
45
Каталано
45
Каталано
90
Челик
29
Ди Франческо
15
Мбайе
15
Мбайе
29
Ди Франческо
2
Вивиано
21
Лупателли
21
Лупателли
2
Вивиано
22
Льяич
10
Вольски
10
Вольски
22
Льяич
7
Куадрадо
25
Росси
25
Росси
7
Куадрадо
Остались в запасе
Пескара
Фиорентина
55
Тициано Черубини
ЦП
96
Андреа Манчини
ЦП
49
Марко Яннасколи
ЦП
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Дамиано Занон
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
55
Тициано Черубини
ЦП
96
Андреа Манчини
ЦП
49
Марко Яннасколи
ЦП
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Дамиано Занон
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Пескара - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Адриатико
Новости команд
Все
Пескара
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+