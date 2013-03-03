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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Удинезе
Пескара - Удинезе: обзор матча 03 марта 2013
Пескара
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
8'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Удинезе
90'
+2
Желтая карточка
З. Бркич
Желтая карточка
Д. Скулли
90'
+2
85'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Ди Натале
70'
Замена
М. Кампос
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
М. Блази
64'
61'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Замена
Д. Скулли
️️️️
Э. Аббрускато
55'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
54'
Замена
В. Вайсс
️️️️
А. Бальзано
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-1-3-2
22
Пелиццоли
15
Чосич
19
Капуано
15
Боккетти
6
Дзаури
14
Бальзано
34
Касчионе
26
Блази
8
Бьярнасон
9
Аббрускато
10
Капрари
4-2-1-3
23
Бркич
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
10
Муриэль
26
Блази
11
Кинтеро
11
Кинтеро
26
Блази
14
Бальзано
7
Вайсс
7
Вайсс
14
Бальзано
9
Аббрускато
10
Скулли
10
Скулли
9
Аббрускато
10
Муриэль
92
Кампос
92
Кампос
10
Муриэль
10
Ди Натале
21
Меркель
21
Меркель
10
Ди Натале
Остались в запасе
Пескара
Удинезе
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Остались в запасе
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Пескара - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Адриатико
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