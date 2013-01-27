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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Пескара
Сампдория - Пескара: обзор матча 27 января 2013
Сампдория
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 0
Завершен
Пескара
31'
Эдер (П)
42'
М. Икарди
50'
П. Мба Обьянг
56'
М. Икарди
59'
М. Икарди
72'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Пескара
83'
Замена
М. Нильсен
️️️️
М. Блази
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Икарди
74'
ГОЛ! 6:0!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Сориано
72'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Поли
68'
63'
Замена
Д. Риццо
️️️️
М. Каральо
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
60'
ГОЛ! 5:0!
М. Икарди
Пас отдал
Эдер
59'
ГОЛ! 4:0!
М. Икарди
Пас отдал
П. Мба Обьянг
56'
53'
Желтая карточка
М. Блази
53'
Замена
А. Вукушич
️️️️
М. Челик
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
50'
ГОЛ! 3:0!
П. Мба Обьянг
50'
45'
+3
Желтая карточка
М. Капуано
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
П. Мба Обьянг
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
18
Джузеппе Риццо
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
3-5-2
44
Ромеро
5
Гастальделло
21
Коста
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
15
Поли
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
23
Эдер
9
Икарди
3-1-4-2
1
Перин
15
Боккетти
19
Капуано
88
Терлицци
14
Бальзано
8
Бьярнасон
10
Д'Агостино
26
Блази
34
Касчионе
90
Челик
9
Каральо
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
15
Поли
11
Мунари
11
Мунари
15
Поли
9
Икарди
11
Лопес
11
Лопес
9
Икарди
9
Каральо
18
Риццо
18
Риццо
9
Каральо
26
Блази
5
Нильсен
5
Нильсен
26
Блази
90
Челик
77
Вукушич
77
Вукушич
90
Челик
Остались в запасе
Сампдория
Пескара
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Сампдория - Пескара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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