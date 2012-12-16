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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Пескара
Милан - Пескара: обзор матча 16 декабря 2012
Милан
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Пескара
1'
А. Ночерино
52'
Э. Аббрускато (АГ)
79'
Жонатас (АГ)
81'
С. Эль-Шаарави
56'
К. Терлицци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Пескара
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Эль-Шаарави
85'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Паццини
82'
ГОЛ! 4:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Паццини
81'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Жонатас
79'
Желтая карточка
М. Амброзини
74'
74'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Э. Аббрускато
65'
Замена
Жонатас
️️️️
А. Вукушич
Замена
К. Боатенг
️️️️
Робиньо
61'
56'
ГОЛ! 2:1!
К. Терлицци
Пас отдал
Э. Ромуло Тоньи
Желтая карточка
М. Йепес
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Аббрускато
52'
50'
Желтая карточка
Э. Ромуло Тоньи
46'
Замена
М. Челик
️️️️
В. Вайсс
40'
Желтая карточка
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЛФ
70
Робиньо
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
32
Франческо Модесто
ЛАЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
(К)
ПАЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Владимир Вайсс
АП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Милан
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Лука Берардоччо
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
4-3-1-2
32
Амелия
19
Констан
25
Сапата
33
Йепес
22
Де Шильо
23
Ночерино
90
Амброзини
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
70
Робиньо
2-3-2-1-2
1
Перин
19
Капуано
88
Терлицци
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
32
Модесто
8
Бьярнасон
5
Нильсен
7
Вайсс
77
Вукушич
9
Аббрускато
92
Эль-Шаарави
4
Мунтари
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
27
Боатенг
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Паццини
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Паццини
9
Аббрускато
11
Кинтеро
11
Кинтеро
9
Аббрускато
77
Вукушич
9
Жонатас
9
Жонатас
77
Вукушич
7
Вайсс
90
Челик
90
Челик
7
Вайсс
Остались в запасе
Милан
Пескара
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Лука Берардоччо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
5
Лука Берардоччо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Милан - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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