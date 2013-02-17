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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Кальяри
Пескара - Кальяри: обзор матча 17 февраля 2013
Пескара
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
53'
М. Сау
61'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Кальяри
Красная карточка
В. Вайсс
90'
88'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Экдаль
81'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
Замена
А. Вукушич
️️️️
М. Блази
75'
Желтая карточка
М. Блази
74'
73'
Желтая карточка
М. Кабрера
72'
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Риццо
65'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Занон
64'
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Сау
Пас отдал
Ф. Писано
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Коссу
50'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Г. Д'Агостино
49'
Желтая карточка
Д. Занон
32'
Желтая карточка
Л. Дзаури
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
6
Дзаури
15
Боккетти
2
Арсе
2
Занон
18
Риццо
26
Блази
7
Вайсс
10
Д'Агостино
90
Челик
9
Каральо
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Россеттини
15
Ариаудо
22
Авелар
44
Наингголан
8
Экдаль
5
Казарини
7
Коссу
25
Сау
8
Ибарбо
10
Д'Агостино
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
10
Д'Агостино
2
Занон
10
Капрари
10
Капрари
2
Занон
26
Блази
77
Вукушич
77
Вукушич
26
Блази
8
Экдаль
26
Эрикссон
26
Эрикссон
8
Экдаль
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
Остались в запасе
Пескара
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Пескара - Кальяри
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Адриатико
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