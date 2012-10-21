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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Пескара
Удинезе - Пескара: обзор матча 21 октября 2012
Удинезе
21.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Пескара
53'
Майкосуэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Пескара
Замена
А. Кода
️️️️
Р. Перейра
83'
81'
Желтая карточка
Э. Касчионе
Замена
Виллианс
️️️️
Майкосуэл
78'
71'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Нильсен
68'
Желтая карточка
А. Бальзано
54'
Замена
А. Вукушич
️️️️
В. Вайсс
54'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Жонатас
ГОЛ! 1:0!
Майкосуэл
Пас отдал
П. Армеро
53'
Вторая желтая
Данило
30'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Пинци
21'
Желтая карточка
Данило
14'
7'
Желтая карточка
М. Блази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
3-4-1-2
23
Бркич
4
Бенатиа
5
Данило
6
Домицци
7
Армеро
3
Пинци
25
Аллан
10
Лаццари
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
2-1-5-1-1
1
Перин
6
Романьоли
15
Боккетти
14
Бальзано
7
Вайсс
34
Касчионе
26
Блази
5
Нильсен
32
Модесто
11
Кинтеро
9
Жонатас
37
Перейра
35
Кода
35
Кода
37
Перейра
3
Пинци
19
Фараони
19
Фараони
3
Пинци
70
Майкосуэл
88
Виллианс
88
Виллианс
70
Майкосуэл
5
Нильсен
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
5
Нильсен
9
Жонатас
10
Капрари
10
Капрари
9
Жонатас
7
Вайсс
77
Вукушич
77
Вукушич
7
Вайсс
Остались в запасе
Удинезе
Пескара
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Удинезе - Пескара
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Удинезе Арена
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