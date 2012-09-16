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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Сампдория
Пескара - Сампдория: обзор матча 16 сентября 2012
Пескара
16.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 3
Завершен
Сампдория
75'
М. Челик
90'
Д. Капрари
31'
М. Лопес
60'
М. Эстигаррибия
76'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Сампдория
ГОЛ! 2:3!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Колуччи
90'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
80'
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Лопес
Пас отдал
Р. Сориано
ГОЛ! 1:2!
М. Челик
Пас отдал
Х. Кинтеро
75'
Замена
М. Челик
️️️️
В. Вайсс
71'
67'
Замена
П. Кастеллини
️️️️
А. Коста
62'
Желтая карточка
Р. Сориано
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Эстигаррибия
Пас отдал
Н. Крстичич
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Занон
59'
51'
Желтая карточка
Эдер
51'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Э. Касчионе
43'
Желтая карточка
В. Вайсс
40'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
Эдер
Желтая карточка
М. Капуано
30'
23'
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
3-1-5-1
1
Перин
19
Капуано
15
Чосич
2
Занон
14
Бальзано
32
Модесто
7
Вайсс
18
Колуччи
11
Кинтеро
34
Касчионе
77
Вукушич
4-4-2
46
Берни
28
Берарди
35
Россини
21
Коста
5
Гастальделло
14
Мба Обьянг
15
Поли
16
Мареска
18
Эстигаррибия
11
Лопес
23
Эдер
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
2
Занон
10
Капрари
10
Капрари
2
Занон
7
Вайсс
90
Челик
90
Челик
7
Вайсс
21
Коста
7
Кастеллини
7
Кастеллини
21
Коста
23
Эдер
7
Крстичич
7
Крстичич
23
Эдер
15
Поли
21
Сориано
21
Сориано
15
Поли
Остались в запасе
Пескара
Сампдория
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
5
Ренан
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Пескара - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Адриатико
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