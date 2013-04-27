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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Наполи
Пескара - Наполи: обзор матча 27 апреля 2013
Пескара
27.04.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
46'
Г. Инлер
58'
Г. Пандев
82'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Наполи
Желтая карточка
А. Бальзано
88'
82'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джемаили
Пас отдал
Л. Инсинье
79'
Замена
Э. Калайо
️️️️
Г. Пандев
73'
Замена
Д. Место
️️️️
К. Маджо
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Д. Скулли
70'
Замена
М. Перин
️️️️
И. Пелиццоли
64'
62'
Замена
П. Армеро
️️️️
К. Суньига
Замена
М. Челик
️️️️
Д. Капрари
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
53'
46'
ГОЛ! 0:1!
Г. Инлер
30'
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
Д. Риццо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
18
Джузеппе Риццо
ОП
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
3-3-1-3
22
Пелиццоли
19
Капуано
15
Чосич
2
Занон
18
Риццо
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
29
Ди Франческо
32
Сфорцини
10
Скулли
10
Капрари
3-5-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Бритос
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
21
Джемаили
18
Суньига
10
Инсинье
21
Пандев
22
Пелиццоли
1
Перин
1
Перин
22
Пелиццоли
10
Скулли
34
Касчионе
34
Касчионе
10
Скулли
10
Капрари
90
Челик
90
Челик
10
Капрари
11
Маджо
27
Место
27
Место
11
Маджо
18
Суньига
7
Армеро
7
Армеро
18
Суньига
21
Пандев
16
Калайо
16
Калайо
21
Пандев
Остались в запасе
Пескара
Наполи
9
Милтон Каральо
ЦФ
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
9
Милтон Каральо
ЦФ
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Пескара - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Адриатико
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