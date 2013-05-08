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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Милан
Пескара - Милан: обзор матча 08 мая 2013
Пескара
08.05.2013, среда, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 4
Завершен
Милан
10'
М. Балотелли (П)
33'
С. Мунтари
51'
М. Фламини
57'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Милан
Замена
Д. Каталано
️️️️
Ф. Ди Франческо
87'
Замена
А. Манчини
️️️️
Э. Касчионе
75'
73'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
64'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Ньянг
59'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Фламини
57'
ГОЛ! 0:4!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Фламини
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Фламини
Пас отдал
Робиньо
Замена
М. Челик
️️️️
Д. Скулли
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Мунтари
Пас отдал
Робиньо
Желтая карточка
Д. Риццо
11'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
14
Антонио Бальзано
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Джузеппе Скулли
(К)
ЛВ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
18
Джузеппе Риццо
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
96
Андреа Манчини
ЦП
49
Марко Яннасколи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
45
Джиованбаттиста Каталано
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Бакайе Траоре
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Перин
14
Бальзано
15
Чосич
19
Капуано
6
Дзаури
40
Ромуло Тоньи
18
Риццо
34
Касчионе
10
Скулли
29
Ди Франческо
32
Сфорцини
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
33
Йепес
19
Констан
20
Фламини
4
Мунтари
23
Ночерино
99
Ньянг
70
Робиньо
45
Балотелли
34
Касчионе
96
Манчини
96
Манчини
34
Касчионе
29
Ди Франческо
45
Каталано
45
Каталано
29
Ди Франческо
10
Скулли
90
Челик
90
Челик
10
Скулли
20
Фламини
8
Траоре
8
Траоре
20
Фламини
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
99
Ньянг
11
Паццини
11
Паццини
99
Ньянг
Остались в запасе
Пескара
Милан
49
Марко Яннасколи
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
49
Марко Яннасколи
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Пескара - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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