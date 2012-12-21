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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Катания
Пескара - Катания: обзор матча 21 декабря 2012
Пескара
21.12.2012, пятница, 21:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Катания
23'
М. Челик
90+3'
Э. Ромуло Тоньи
36'
П. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Катания
ГОЛ! 2:1!
Э. Ромуло Тоньи
90'
+3
Замена
Д. Капрари
️️️️
В. Вайсс
79'
76'
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Гомес
Замена
Д. Занон
️️️️
Ф. Модесто
68'
Желтая карточка
М. Челик
61'
45'
Желтая карточка
М. Иско
43'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
П. Альварес
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Баррьентос
Пас отдал
Ф. Лоди
25'
Желтая карточка
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:0!
М. Челик
Пас отдал
В. Вайсс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
2-2-4-2
1
Перин
88
Терлицци
19
Капуано
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
32
Модесто
5
Нильсен
7
Вайсс
8
Бьярнасон
90
Челик
9
Аббрускато
4-5-1
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
22
Иско
10
Лоди
4
Альмирон
28
Баррьентос
19
Кастро
10
Гомес
32
Модесто
2
Занон
2
Занон
32
Модесто
7
Вайсс
10
Капрари
10
Капрари
7
Вайсс
22
Альварес
55
Беллуски
55
Беллуски
22
Альварес
10
Гомес
15
Моримото
15
Моримото
10
Гомес
Остались в запасе
Пескара
Катания
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
12
Марио Пальялунга
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
12
Марио Пальялунга
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Пескара - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Адриатико
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