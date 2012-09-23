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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Пескара
Болонья - Пескара: обзор матча 23 сентября 2012
Болонья
23.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Пескара
8'
А. Джилардино
40'
Х. Кинтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Пескара
90'
+3
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
Замена
М. Аберо
️️️️
А. Морлео
82'
80'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Коне
76'
71'
Замена
Д. Занон
️️️️
Э. Касчионе
66'
Желтая карточка
Х. Кинтеро
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Н. Пульцетти
66'
Пенальти не реализован!
А. Диаманти
65'
64'
Замена
И. Пелиццоли
️️️️
Д. Капрари
63'
Красная карточка
М. Перин
Желтая карточка
П. Коне
59'
53'
Желтая карточка
Э. Касчионе
40'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кинтеро
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
56
Нико Пульцетти
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
24
Микеле Пациенца
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-4-1-1
30
Альярди
3
Морлео
15
Антонссон
13
Гарич
14
Натали
56
Пульцетти
33
Коне
8
Таидер
24
Пациенца
23
Диаманти
19
Джилардино
2-1-5-2
1
Перин
15
Боккетти
15
Чосич
14
Бальзано
11
Кинтеро
5
Нильсен
18
Колуччи
34
Касчионе
32
Модесто
77
Вукушич
10
Капрари
3
Морлео
20
Аберо
20
Аберо
3
Морлео
56
Пульцетти
11
Габбиадини
11
Габбиадини
56
Пульцетти
33
Коне
77
Хименес
77
Хименес
33
Коне
10
Капрари
22
Пелиццоли
22
Пелиццоли
10
Капрари
34
Касчионе
2
Занон
2
Занон
34
Касчионе
32
Модесто
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
32
Модесто
Остались в запасе
Болонья
Пескара
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
19
Марко Капуано
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
19
Марко Капуано
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Болонья - Пескара
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренато ДальАра
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