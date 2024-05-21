Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Дель Фабро - статистика

Завершил карьеру
24 марта 1995 (31), Алгеро
#4 | Защитник
184 см
Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ивердон
29
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
0 : 0
21.05.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Ивердон
3 : 1
18.05.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
2 : 0
14.05.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Стад Лозанна Уши
3 : 1
11.05.2024
Ивердон
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Ивердон
3 : 1
05.05.2024
Лозанна-Спорт
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Санкт-Галлен
5 : 1
13.04.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Ивердон
3 : 2
07.04.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 0
04.04.2024
Ивердон
1' - 85'
66'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Ивердон
0 : 0
01.04.2024
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лугано
2 : 0
16.03.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Ивердон
0 : 2
24.02.2024
Базель
1' - 79'
79'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Янг Бойз
5 : 1
30.01.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 0
27.01.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Ивердон
2 : 1
23.01.2024
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.12.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Ивердон
2 : 1
10.12.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
06.12.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Ивердон
0 : 5
25.11.2023
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Базель
2 : 1
05.11.2023
Ивердон
1' - 90'
24'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
1 : 1
28.10.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Люцерн
2 : 1
22.10.2023
Ивердон
1' - 90'
61'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Ивердон
0 : 3
07.10.2023
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Ивердон
1 : 0
01.10.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
28.09.2023
Ивердон
1' - 90'
50'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Ивердон
3 : 2
24.09.2023
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
1 : 1
02.09.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
4 : 1
26.08.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
6 : 1
13.08.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
06.08.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Ивердон
2 : 2
30.07.2023
Янг Бойз
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+