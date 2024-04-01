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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Янг Бойз
Ивердон - Янг Бойз: обзор матча 01 апреля 2024
Ивердон
01.04.2024, понедельник, 15:15
Швейцария. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Янг Бойз
Замена
А. Махиус
️️️️
К. Оморуйи
86'
83'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ш. Ниасс
82'
Замена
Д. Мвука
️️️️
М. Элиа
Замена
М. Родригеш
️️️️
М. Олесен
79'
78'
Желтая карточка
Н. Перссон
Замена
Р. Азеведо
️️️️
К. Лунгойи
70'
63'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Д. Малес
63'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Иттен
61'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
Желтая карточка
М. Аке
50'
Желтая карточка
М. Тижани
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
55
Матс Сейлер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
47
Малик Деме
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-1-3
13
Бернардони
33
Каменович
4
Дель Фабро
4
Маркеш
13
Тижани
10
Кеспедес
10
Олесен
11
Аке
28
11
Лунгойи
9
Оморуйи
3-2-5
16
фон Бальмус
27
Блум
28
Лустенбергер
16
Перссон
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Малес
26
Иттен
12
Элиа
99
Монтейру
51
Хушич
11
Лунгойи
17
Азеведо
17
Азеведо
11
Лунгойи
10
Олесен
19
Родригеш
19
Родригеш
10
Олесен
9
Оморуйи
18
Махиус
18
Махиус
9
Оморуйи
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Ниасс
26
Иттен
19
Колли
19
Колли
26
Иттен
12
Элиа
22
Мвука
22
Мвука
12
Элиа
19
Малес
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Малес
Остались в запасе
Ивердон
Янг Бойз
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
1
Антони Расьоппи
ВР
55
Матс Сейлер
ЦЗ
47
Малик Деме
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
55
Матс Сейлер
ЦЗ
47
Малик Деме
ПВ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Ивердон - Янг Бойз
2
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
284
430
Сейвы
2
1
Точность передач %
60
78
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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