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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Серветт
Ивердон - Серветт: обзор матча 26 августа 2023
Ивердон
26.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Серветт
2'
К. Лунгойи
54'
А. Махиус
56'
К. Лунгойи
90+6'
М. Клепач
88'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Серветт
ГОЛ! 4:1!
М. Клепач
Пас отдал
А. Лусиф
90'
+6
90'
Желтая карточка
Э. Кривелли
88'
ГОЛ! 3:1!
Р. Роделен
Пас отдал
Т. Конья
Замена
М. Клепач
️️️️
А. Махиус
84'
79'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
Замена
А. Лусиф
️️️️
В. Тасар
73'
Замена
М. Родригеш
️️️️
К. Лунгойи
72'
61'
Замена
Х. Туати
️️️️
Б. Мазику
61'
Замена
А. Барон
️️️️
Н. Вуйоз
60'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Д. Дулин
Желтая карточка
А. Сотье
57'
ГОЛ! 3:0!
К. Лунгойи
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Махиус
Пас отдал
А. Сотье
54'
41'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
ГОЛ! 1:0!
К. Лунгойи
Пас отдал
В. Тасар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
3-1-2-4
22
4
Дель Фабро
6
32
Сотье
10
Гуэ
10
Кеспедес
27
Тасар
17
18
Махиус
11
Лунгойи
23
4-1-2-1-2
18
Малл
19
Северен
3
Вуйоз
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
21
Гуйемено
8
Конья
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
27
Тасар
12
Лусиф
12
Лусиф
27
Тасар
11
Лунгойи
19
Родригеш
19
Родригеш
11
Лунгойи
18
Махиус
77
Клепач
77
Клепач
18
Махиус
3
Вуйоз
6
Барон
6
Барон
3
Вуйоз
28
Дулин
5
Ондуа
5
Ондуа
28
Дулин
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
18
Мазику
24
Туати
24
Туати
18
Мазику
Остались в запасе
Ивердон
Серветт
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
14
Johan Kury
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
14
Johan Kury
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЛВ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Ивердон - Серветт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 0
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