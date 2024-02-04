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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Цюрих
Ивердон - Цюрих: обзор матча 04 февраля 2024
Ивердон
04.02.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
83'
К. Оморуйи
88'
К. Оморуйи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Цюрих
Желтая карточка
В. Видакович
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Л. Камбери
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Оморуйи
88'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
М. Аке
86'
86'
Замена
И. Сантини
️️️️
Н. Бораниясевич
86'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
И. Мэттью
ГОЛ! 1:0!
К. Оморуйи
Пас отдал
А. Сотье
83'
80'
Замена
C. Ligue
️️️️
А. Маркезано
Замена
В. Видакович
️️️️
L.
67'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
М. Олесен
67'
Вторая желтая
А. Махиус
62'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
В. Тасар
62'
Желтая карточка
А. Махиус
55'
46'
Замена
Д. Барни
️️️️
Д. Окита
45'
+1
Желтая карточка
Я. Брехнер
45'
Красная карточка
Ш. Конде
Желтая карточка
L.
45'
Желтая карточка
В. Тасар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Иван Сантини
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
4-3-1-2
13
Бернардони
4
Дель Фабро
13
Тижани
6
32
Сотье
10
Олесен
10
Кеспедес
27
Тасар
11
Аке
18
Махиус
28
3-1-3-3
25
Брехнер
27
Консейсау
25
Катич
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
28
44
Видакович
44
Видакович
28
27
Тасар
11
Лунгойи
11
Лунгойи
27
Тасар
11
Аке
23
23
11
Аке
10
Олесен
9
Оморуйи
9
Оморуйи
10
Олесен
18
Мэттью
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
18
Мэттью
14
Окита
18
Барни
18
Барни
14
Окита
28
Бораниясевич
18
Сантини
18
Сантини
28
Бораниясевич
19
Маркезано
20
20
19
Маркезано
Остались в запасе
Ивердон
Цюрих
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Ивердон - Цюрих
5
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
14
Офсайды
4
1
Количество передач
309
386
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
Новости команд
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Ивердон
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