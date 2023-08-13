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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Ивердон
Лугано - Ивердон: обзор матча 13 августа 2023
Лугано
13.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
6 : 1
Завершен
Ивердон
24'
Д. Саббатини
34'
Ш. Влади
41'
М. Боттани
51'
А. Сотье (АГ)
65'
М. Валенсуэла
79'
Р. Штеффен
8'
К. Оморуйи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Ивердон
81'
Вторая желтая
М. Тижани
81'
Желтая карточка
М. Тижани
ГОЛ! 6:1!
Р. Штеффен
79'
71'
Замена
М. Клепач
️️️️
Р. Азеведо
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
70'
ГОЛ! 5:1!
М. Валенсуэла
Пас отдал
А. Гргич
65'
Замена
А. Гргич
️️️️
У. Бизлими
64'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Я. Чиминьяни
64'
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Боттани
64'
Желтая карточка
У. Бизлими
59'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Сотье
51'
46'
Замена
М. Родригеш
️️️️
К. Оморуйи
Желтая карточка
М. Боттани
43'
ГОЛ! 3:1!
М. Боттани
Пас отдал
Р. Штеффен
41'
Желтая карточка
А. Хайдари
37'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Влади
Пас отдал
Д. Саббатини
34'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
32'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Саббатини
Пас отдал
М. Боттани
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Оморуйи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лугано
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Ивердон
99
Mirco Mazzeo
ВР
19
Мауро Родригеш
ЛВ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
4-2-2-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
28
Хайризи
21
Хайдари
34
Аригони
25
Бизлими
14
Саббатини
21
Чиминьяни
11
Штеффен
19
Влади
10
Боттани
4-1-3-2
22
32
Сотье
13
Тижани
6
4
Дель Фабро
10
Гуэ
27
Тасар
17
Азеведо
10
Кеспедес
11
Лунгойи
9
Оморуйи
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
25
Бизлими
8
Гргич
8
Гргич
25
Бизлими
21
Чиминьяни
28
Мачек
28
Мачек
21
Чиминьяни
10
Боттани
27
Бабич
27
Бабич
10
Боттани
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
9
Оморуйи
19
Родригеш
19
Родригеш
9
Оморуйи
17
Азеведо
77
Клепач
77
Клепач
17
Азеведо
Остались в запасе
Лугано
Ивердон
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
99
Mirco Mazzeo
ВР
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
99
Mirco Mazzeo
ВР
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
14
Johan Kury
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Лугано - Ивердон
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
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5 : 0
14.05.2025
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