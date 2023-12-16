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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Ивердон
Грассхоппер - Ивердон: обзор матча 16 декабря 2023
Грассхоппер
16.12.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ивердон
18'
Ц. Вильям Нденг
58'
Б. Кеспедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Ивердон
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Момо
83'
74'
Замена
С. Гуэ
️️️️
L.
Желтая карточка
К. Тоберс
68'
63'
Замена
М. Родригеш
️️️️
К. Лунгойи
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Финк
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
В. Тасар
ГОЛ! 1:0!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Г. Моранди
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
28
Liziero
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
56
Lendrit Shala
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
8
Дион Какури
АП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3-3-4
71
Хаммел
19
Ходжа
15
Секо
3
Паскочи
4
Тоберс
6
Абраши
7
Нденг
7
Корбяну
21
Финк
22
Момо
11
Моранди
4-3-3
1
Бреза
32
Сотье
6
13
Тижани
4
Дель Фабро
27
Тасар
4
Корнесс
10
Кеспедес
11
Лунгойи
9
Оморуйи
28
22
Момо
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
22
Момо
21
Финк
12
Бабунски
12
Бабунски
21
Финк
28
10
Гуэ
10
Гуэ
28
11
Лунгойи
19
Родригеш
19
Родригеш
11
Лунгойи
Остались в запасе
Грассхоппер
Ивердон
29
Мануэль Куттин
ВР
56
Lendrit Shala
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
8
Дион Какури
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
56
Lendrit Shala
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
8
Дион Какури
АП
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
99
Mirco Mazzeo
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Грассхоппер - Ивердон
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
4
Количество передач
142
248
Сейвы
2
2
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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