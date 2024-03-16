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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Ивердон
Лугано - Ивердон: обзор матча 16 марта 2024
Лугано
16.03.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ивердон
37'
М. Бельхадж Махмуд
58'
М. Валенсуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Ивердон
86'
Желтая карточка
К. Маркеш
82'
Замена
М. Родригеш
️️️️
L.
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
82'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
76'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
76'
72'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
N. Gunnarsson
70'
Желтая карточка
А. Махиус
Замена
Д. Саббатини
️️️️
М. Валенсуэла
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Валенсуэла
Пас отдал
Р. Штеффен
58'
Желтая карточка
К. Хайризи
51'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
46'
46'
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Каменович
ГОЛ! 1:0!
М. Бельхадж Махмуд
Пас отдал
У. Бизлими
37'
35'
Желтая карточка
Д. Каменович
Желтая карточка
А. Эль-Вафи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
(К)
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сайпи
29
Бельхадж Махмуд
22
Эль-Вафи
28
Хайризи
16
Валенсуэла
17
Маи
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
3-2-1-4
13
Бернардони
4
Маркеш
13
Тижани
33
Каменович
10
Кеспедес
4
Корнесс
11
Аке
28
9
Оморуйи
23
18
Махиус
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
16
Валенсуэла
14
Саббатини
14
Саббатини
16
Валенсуэла
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
29
Бельхадж Махмуд
31
Алиседа
31
Алиседа
29
Бельхадж Махмуд
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
33
Каменович
10
Олесен
10
Олесен
33
Каменович
28
19
Родригеш
19
Родригеш
28
23
11
Лунгойи
11
Лунгойи
23
Остались в запасе
Лугано
Ивердон
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Лугано - Ивердон
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
16
Количество передач
499
295
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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